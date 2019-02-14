CNN подтвердил имя информатора, слившего обнаженные селфи главы Amazon
Брат любовницы главы и основателя Amazon Джеффа Безоса Майкл Санчес слил американскому таблоиду National Enquirer информацию о его романе, которые длился еще до развода миллиардера. Такую информацию подтвердили два осведомленных источника американского телеканала CNN.
Как отмечает телеканал, имя человека, который стоял за скандалом вокруг Безоса и National Enquirer спровоцировало множество интриг. Глава Amazon после шантажа таблоида публикацией его интимных селфи и личной переписки с любовницей нанял частных следователей. Они считают, что утечка информации о его романе с телеведущей Лорой Санчес была «политически мотивирована».
Ранее издание Daily Beast и агентство Associated Press также cообщили, что информатором таблоида был брат любовницы Безоса.
Майкл Санчес отказался прокомментировать CNN свою роль в утечке информации, послужившей началом скандала в США.
На этой неделе скандал вокруг Безоса и американского таблоида прокомментировал президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что селфи обнаженного Безоса могли перехватить американские спецслужбы.