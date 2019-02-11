Стало известно, кто слил обнаженное селфи главы Amazon таблоиду

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Обнаженные селфи главы и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса передал таблоиду National Enquirer брат любовницы Безоса Майкл Санчес, пишет Daily Beast со ссылкой на два источника.

Еще один источник, тесно общавшийся с высшим руководством American Media, Inc., которому принадлежит National Enquirer, также подтвердил, что Санчес первым передал сообщения Безоса таблоиду.

Ранее Daily Beast писала, что глава Amazon ищет вину Трампа в своем разводе.