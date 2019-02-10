«Мое сердце разбито»: Меган Маркл написала отцу

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Герцогиня Сассексская Меган Маркл написала своему отцу откровенное письмо после свадьбы. Его содержание впервые частично публикует The Daily Mail.

Как отмечается, Маркл написала своему отцу письмо на пяти страницах. Она написала, что ее сердце было «разбито на миллион кусочков» после того, как он дал интервью, придумывая истории и обвиняя ее мужа, принца Гарри.

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«Если ты любишь меня, как ты заверяешь в прессе, пожалуйста, прекрати. Пожалуйста, позволь нам спокойно жить своей жизнью», — написала Маркл.

Ранее сообщалось, что секс-работницам не раздали вдохновляющие бананы Меган Маркл.