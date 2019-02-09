Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как он попал в крупную аварию. Об этом сообщает NBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Как отмечается, после «тщательного обдумывания» 97-летний принц Филипп принял решение добровольно сдать свои документы.

Реклама

17 января муж королевы перевернулся на своем автомобиле в результате ДТП. Через два дня после этого он сел за руль внедорожника без ремня безопасности.

После этого принц Филипп получил предупреждение от полиции.