The Telegraph: глава Topshop обвиняется не только в харассменте
Раскрыты подробности обвинений в отношении главы Topshop сэра Филиппа Грина. Об этом пишет The Telegraph.
Как отмечается, он подозревается не только в харассменте, но и расизме.
Уточняется, что миллиардер говорил оскорбительные слова в адрес темнокожих работников и щупал своих сотрудниц. Кроме того, он проявлял физическую агрессию как в общении с сотрудниками женского пола, так и мужского.
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При этом сам Грин по-прежнему свою вину в непристойном поведении не признает.
Ранее сообщалось, что владельца Topshop обвинили в харассменте.