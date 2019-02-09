The Telegraph: глава Topshop обвиняется не только в харассменте

Раскрыты подробности обвинений в отношении главы Topshop сэра Филиппа Грина. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечается, он подозревается не только в харассменте, но и расизме.

Уточняется, что миллиардер говорил оскорбительные слова в адрес темнокожих работников и щупал своих сотрудниц. Кроме того, он проявлял физическую агрессию как в общении с сотрудниками женского пола, так и мужского.

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При этом сам Грин по-прежнему свою вину в непристойном поведении не признает.

Ранее сообщалось, что владельца Topshop обвинили в харассменте.