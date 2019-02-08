Прокуратура расследует скандал с шантажом главы Amazon интимными фото

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Федеральная прокуратура Нью-Йорка выясняет обстоятельства скандала с таблоидом National Enquirer, редактор которого угрожал главе Amazon Джеффу Безосу опубликовать его интимные снимки. Об этом сообщает AP со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, правоохранители выясняют, доказывает ли опубликованная Безосом переписка факт того, что компания American Media, которой принадлежит издание, нарушила соглашение о сотрудничестве. Уточняется, что она заключила его для того, чтобы избежать преследования за предполагаемые нарушения финансирования избирательной компании.

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Подчеркивается, что согласно этому соглашению, она не должна совершать преступления в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что владельцы обвиненного главой Amazon в шантаже таблоида отреагировали на скандал.