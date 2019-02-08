Washington Post: селфи обнаженного Безоса могли перехватить спецслужбы

Следователи из частной расследовательской группы главы и основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса полагают, что его обнаженные фотографии могли перехватить «государственные структуры» США, рассказал корреспондент The Washington Post Мануэль Ройг-Франция в эфире MSNBC. Об этом пишет издание MediaIte.

Журналист WP в эфире американского телевидения уточнил, что «много говорил» с руководителем расследовательской группы Безоса, консультантом по безопасности Гэвином де Беккером. По словам журналиста, следователь не верит, что обнаженные фото утекли после взлома телефона Безоса. Кроме того, следователи Безоса считают, что публикация в издании National Enquirer могла быть «политически мотивированной».

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Безос проводит частное расследование после того, как в сеть попала его пикантная переписка с любовницей Лорен Санчес, с которой глава Amazon общался будучи женатым. СМИ сообщили, что редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал несколько писем Джеффу Безосу, в которых угрожал публикацией интимных снимков его и подруги Лорен.

Ранее сообщалось, что брата любовницы Безоса подозревают в публикации его пикантной переписки.