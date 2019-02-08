Фото обнаженного Безоса мог слить окружению Трампа брат его любовницы

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос подозревает в сливе своих интимных фотографий брата своей любовницы Лорен Санчес Майкла, сообщает Washington Post.

В свою очередь, Майкл Санчес отрицает причастность к инциденту.

Ранее Джефф Безос начал частное расследование после того, как в сеть попала его пикантная переписка с любовницей Лорен Санчес.

По его мнению, кто бы ни опубликовал переписку, он сделал это по «политическим мотивам».