Дженнифер Энистон впервые станет матерью в 50 лет

Американская актриса Дженнифер Энистон станет матерью, сообщает New Idea со ссылкой на Globe.

Отмечается, что подобные слухи ходили об актрисе многие годы. По словам источника, 50-летняя актриса помогала в двух мексиканских приютах и «влюбилась» в одну из девочек.

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«Джен очень хотела взять одного из этих детей, и она хотела этого со своим бывшим мужем Джастином Теру. Однако он все время находил отговорки, почему для этого все время был неподходящий момент», — сказал источник.

Согласно имеющейся информации, актриса уже начала оформлять бумаги. Ее будущая дочь потеряла родителей, в настоящее время ей 13 месяцев.

«У ребенка темные глаза и густые темные волосы, а также самые длинные ресницы, которые Джен когда-либо видела», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон сыграет президента США с нетрадиционной ориентацией.