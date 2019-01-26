Bloomberg узнал сумму долгов владельца Gucci

Задолженность французского холдинга Kering, который владеет модным домом Gucci, составила $1,6 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на итоги аудита деятельности компании.

Как отмечается, итальянские власти открыли расследование в отношении холдинга еще в 2017 году. Аналитики полагают, что по результатам проверки Kering придется заплатить от €1,3 млрд до €2 млрд.

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Уточняется, что аудиторский отчет будет изучать итальянское налоговое ведомство, которое по ее итогам объявит свое решение относительно долгов компании.

В прошлом году «Газета.Ru» подробно рассказывала, как модные дома прячутся от налогов.