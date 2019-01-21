Доггеры устроили секс-марафон возле дома принца Гарри и Меган Маркл

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Район, где проживает принц Гарри и его супруга Меган Маркл, атаковали доггеры, пишет The Sun.

Доггеры, которые являются сторонниками сексуальных утех на свежем воздухе, оккупировали оживленную дорогу, пересекающую переулок возле дома герцога и герцогини Сассекских .

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Отмечается, что дорога возле их апартаментов упоминается на некоторых тематических сайтах.

Сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл собираются покинуть этот дом. Кенсингтонский дворец не стал комментировать новости о том, что секс-марафон, устроенный доггерами возле королевского дома, мог повлиять на их решение уехать.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с Кейт Миддлтон.