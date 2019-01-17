Меган Маркл пошла на цирковое шоу с браслетом принцессы Дианы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила цирковое представление Totem канадской компании Cirque du Soleil в Альберт-холле в роскошных нарядах. Об этом пишет Daily Mail.
В издании отметили, что на ней было «сверкающее» платье от Roland Mouret за £3400 (немногим более 290 тыс. руб.), а на руке золотой браслет, который принадлежал принцессе Диане.
Реклама
На цирковое шоу Маркл пришла со своим мужем принцем Гарри.
Осенью прошлого года сообщалось, что в Британии начали продавать копию помолвочного кольца Меган Маркл.