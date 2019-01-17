Попавшая в базу «Миротворца» Собчак неожиданно приехала в Киев

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Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом она сообщил в сториз в своем инстаграме.

«Ну привет, кiев», — написала Собчак в сториз, сопроводив пост видео с поездкой по направлению к Европейской площади.

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Цели визита Собчак не назвала.

В марте прошлого года Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма в апреле 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.