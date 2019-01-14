Fox: от Меган Маркл сбежал телохранитель
Телохранитель Меган Маркл подала в отставку через полгода работы с герцогиней. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, речь идет о сотруднице Скотланд-Ярда, которая обеспечивала безопасность королевской семьи на острове Фиджи.
Как отмечается, ее уход не связан с «тяжелым характером» Маркл.
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При этом причиной отставки телохранителя послужило желание Маркл «быть ближе к народу».
Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон.