Fox: от Меган Маркл сбежал телохранитель

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Телохранитель Меган Маркл подала в отставку через полгода работы с герцогиней. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, речь идет о сотруднице Скотланд-Ярда, которая обеспечивала безопасность королевской семьи на острове Фиджи.

Как отмечается, ее уход не связан с «тяжелым характером» Маркл.

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При этом причиной отставки телохранителя послужило желание Маркл «быть ближе к народу».

Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон.