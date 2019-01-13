Sun: Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл отсутствовали на праздновании 37-го дня рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Сообщается, что Кейт отпраздновала свой день рождения с близкими друзьями и своим мужем принцем Уильямом в загородном доме Анмер-Холл в Норфолке. Герцога и герцогини Сассекских среди гостей не было.

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Как отмечает издание, неясно, были ли приглашены Принц Гарри и Меган Маркл или же они сами отказались от приглашения.

Ранее The Sun писала, что Меган Маркл готовила особенный подарок ко дню рождения Кейт Миддлтон.