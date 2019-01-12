Брата Меган Маркл отправили в вытрезвитель
Сводного брата герцогини Сассекской Меган Маркл задержали за пьяное вождение, сообщает TMZ.
Томас Маркл-младший был задержан полицией штата Орегон. По данным портала, по результатам теста он был «очевидно» пьян. Томаса отправили в вытрезвитель, а автомобиль конфисковали.
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По словам сводной сестры герцогини Саманты Маркл, алкоголизм ее брата не связан с Меган и развился довольно давно.
Ранее стало известно, что Томас Маркл-младший позвал Меган и ее мужа, британского принца Гарри, на свою свадьбу.