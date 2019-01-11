СМИ раскрыли подробности подготовки Хайди Клум к свадьбе

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Источник рассказал о подготовке немецкой модели Хайди Клум к свадьбе с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Об этом пишет HAZ со ссылкой на Life & Style.

По его словам, Клум хотела бы устроить праздник недалеко от немецкого города Бергиш-Гладбаха, где она родилась. Она хочет пригласить всех родственников и угостить гостей лучшей немецкой едой. Гостям будут предлагать жареные колбаски, пиво и шницель. Среди приглашенных будут американская певица Гвен Стефани, британская исполнительница Мелани Браун, коллега Клум по «Проекту Подиум» Тим Ганн и ее бывший муж Seal.

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Уточняется, что обеты пара будет произносить как на немецком, так и на английском, чтобы гости из других стран все понимали. По слухам, Каулитц уже подготовил свой брачный обет.

«Хайди нашла в Томе свою родственную душу и постоянно говорит о том, как чудесно они друг другу подходят», — сказал источник.

Он добавил, что платье невесты будет белым и сексуальным. Точная дата церемонии еще неизвестна, но она состоится не раньше июня.

Ранее 45-летняя Клум опубликовала в инстаграме фото с 29-летним Каулитцем и подписала снимок комментарием «я сказала да».