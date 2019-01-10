СМИ подсчитали, сколько получит жена Джеффа Безоса после развода

По подсчетам агентства Bloomberg Маккензи Безос, жена основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, после развода может стать самой богатой женщиной в мире.

В агентстве считают, что Маккензи Безос может получить после развода $69 млрд.

В Bloomberg оценили состояние Безоса в $137 млрд, при этом журнал Forbes считает, что он владеет $150 млрд.

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В данный момент Безос или его представители не сообщали о наличии договора, который регламентирует процесс раздела имущества между супругами. Опрошенные Bloomberg аналитики предполагают, что их активы просто будут поделены пополам.

Ранее сообщалось, что Безос разводится с женой.