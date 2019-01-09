Джефф Безос разводится с женой

Глава и совладелец Amazon Джефф Безос разводится со своей супругой Маккензи Безос. Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном в твиттере.

Согласно заявлению, супруги приняли решение развесить, но останутся друзьями.

«Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — говорится в посте.

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Также подчеркивается, что, несмотря на развод, они останутся семьей.

Ранее сообщалось, что Безос, который считается самым богатым человеком мира, лишился $19,2 млрд.