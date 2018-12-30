У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа

У победительницы конкурса красоты «Мисс Африка – 2018» Доркас Касинде в ходе церемонии награждения загорелся парик. Об этом сообщает Daily Post.

По данным издания, парик Касинде загорелся из-за искр, которые разбрасывали пиротехнические устройства на сцене.

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Как отмечается, «Мисс Африка» не сразу обратила внимание на пламя у себя на голове.

Однако, ведущая церемонии и еще несколько человек помогли девушке потушить огонь.

Ранее сообщалось, что участница конкурса красоты рухнула в обморок после победы.