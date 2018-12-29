Ким Кардашьян хочет стать лучшей подругой Меган Маркл
Американская телезвезда Ким Кардашьян хочет завести близкую дружбу с супругой принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.
Как отмечается, она готовит дорогой подарок ее будущему ребенку — бриллиантовые украшения.
Подчеркивается, что таким образом Кардашьян надеется выделиться среди многочисленных почитателей и обратить на себя внимание Маркл.
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По словам источника, это хороший способ сблизиться с королевской семьей Великобритании.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл вышла замуж «по залету».