Hello: Меган Маркл вышла замуж по залету

<img src="//img.gazeta.ru/files3/119/12056119/RTX6GG4X-pic905-895x505-28699.jpg">

Герцогиня Сассексая Меган Маркл могла быть уже беременна на момент свадьбы с британским принцем Гарри. Об этом пишет Hello! Magazine.

По данным издания, об этом косвенно свидетельствует слова Маркл, произнесенные во время рождественской службы. Так, герцогиня сказала по поводу своего будущего ребенка фотографу Карен Анвел, что они с принцем Гарри уже «почти у цели».

Реклама

Поскольку свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае, а объявление о будущем первенце последовало спустя три месяца, срок беременности герцогини Сассекской больше, чем считалось ранее.

Как отмечается, большой для объявленного дворцом срока живот уже неоднократно обращали внимание.

Ранее таблоид Sun рассказал, кто стоит за перемирием Меган Маркл и Кейт Миддлтон.