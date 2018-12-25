Трамп объяснил девочке, до скольки лет можно верить в Санта-Клауса
Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетней девочкой спросил ее, верит ли она в Санта-Клауса. Видеозапись беседы Трампа опубликована в твиттере портала Daily Beast.
Разговор с девочкой произошел, когда Трамп и его супруга Меланья поздравляли по телефону детей с Рождеством в Белом доме. На портале Deadline отметили, что Меланья говорила детям «ободряющие» слова, в то время как Трамп попытался «развенчать магию» Рождества.
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«Ты все еще веришь в Санту?», — спросил Трамп у семилетней девочки.
После этого он добавил, что сохранять такую веру в семилетнем возрасте «ненормально».
Реакция девочки неизвестна.
Ранее Трамп посетил рождественскую службу.