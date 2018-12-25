Трамп посетил рождественскую службу
Президент США Дональд Трамп посетил рождественскую службу в вашингтонском кафедральном соборе, сообщает Associated Press.
Отмечается, что президента ожидали увидеть на рождественской службе в церкви неподалеку от его поместья Мар-о-Лаго во Флориде, однако Трамп остался в Вашингтоне из-за временного закрытия правительственных учреждений.
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На опубликованной агентством видеозаписи видно, что американский лидер прибыл на службу в сопровождении своей супруги Меланьи Трамп и спел несколько рождественских гимнов.
Ранее сообщалось, что Трамп остался один в Белом доме перед Рождеством.