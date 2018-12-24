Сестра Меган Маркл сравнила ее с Гринчем

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Сестра Меган Маркл Саманта призвала ее наладить отношения с отцом перед Рождеством, передает Daily Mirror.

По ее мнению, она в данной ситуации поступает жестоко. Саманта подчеркнула, что «даже у Гринча было сердце».

Сестра Меган Маркл добавила, что ее отец Томас «был для нее Сантой всю жизнь».

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Она также посоветовала супруге принца Гарри подумать о ценности жизни.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут рядом во время рождественского обращения Елизаветы II.