Сестра Меган Маркл сравнила ее с Гринчем
Сестра Меган Маркл Саманта призвала ее наладить отношения с отцом перед Рождеством, передает Daily Mirror.
По ее мнению, она в данной ситуации поступает жестоко. Саманта подчеркнула, что «даже у Гринча было сердце».
Сестра Меган Маркл добавила, что ее отец Томас «был для нее Сантой всю жизнь».
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Она также посоветовала супруге принца Гарри подумать о ценности жизни.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл будут рядом во время рождественского обращения Елизаветы II.