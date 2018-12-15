В Канаде нашли гигантский желтый алмаз

В руднике Диавик к северо-востоку от Йеллоунайфа в Канаде нашли крупный желтый алмаз. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, это самый большой алмаз из всех, которые когда-либо были найдены в Северной Америке.

Как отмечается, его вес составляет 552 карата, размер — 33,74 на 54,56 мм.

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Подчеркивается, что этот драгоценный камень показывает, какой большой путь проходит алмаз от момента своего формирования до обнаружения.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии продали редчайший розовый бриллиант.