Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Рождество отдельно от Меган Маркл

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят Рождество отдельно от принца Гарри и Меган Маркл, сообщает The Sun.

Источник в королевской семье отметил, что между парами сохраняются «нормальные отношения», однако они не проводят много времени вместе.

Ранее газета The Sun писала, что принц Гарри обвинил принца Уильяма в разрушении отношений с Меган Маркл.

Сообщалось, что принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану и теперь старается не допустить подобного с супругой.