Телефонная книга Сталина ушла с молотка за 3 млн

Телефонная книга Иосифа Сталина со списком абонентов правительственной автоматической телефонной станции была продана на торгах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного фонда «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

Уточняется, что она была издана в 1950 году.

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«Телефонная книга была продана за 3 млн рублей», — подтвердил Бурмистров.

По его словам, справочник хранился у Николая Шверника, ближайшего подвижника Иосифа Сталина. Он добавил, что в нем собраны все телефонные номера, начиная от высших кабинетов и дач вождя и заканчивая номерами всего политбюро и помощников.

Ранее сообщалось, что на аукционе было продано письмо Альберта Эйнштейна о религии.