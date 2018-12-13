Мисс США высмеяла Мисс Вьетнам за плохой английский и столкнулась с критикой
Обладательница титула «Мисс США — 2018» Сара Саммерс высмеяла своих соперниц за незнание английского языка, сообщает TMZ.
Уточняется, что девушка высмеяла представительниц Камбоджи и Вьетнама за плохое произношение на английском.
«Мисс Вьетнам». Ты ей что-то говоришь, а она в ответ просто улыбается», — заявила Саммерс в своем инстаграме.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на такой комментарий и обвинили девушку в ксенофобии. После этого Саммерс опубликовала свои извинения.