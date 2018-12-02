Меган Маркл довела до слез свою бывшую ассистентку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/119/12056119/RTX6GG4X-pic905-895x505-28699.jpg">

Бывшая ассистентка супруги принца Гарри Меган Маркл уволилась после того, как та довела ее до слез своими требованиями, передает Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, помощница Маркл не справилась с нагрузкой, которая была «слишком велика для 39-летней женщины».

Реклама

«Она работала под большим давлением, и в конце концов его стало слишком много», — сказал источник.

Он подчеркнул, что требования Маркл были слишком высоки.

Ранее сообщалось, что помощница Меган Маркл неожиданно уволилась после шести месяцев работы.