Участница конкурса «Мисс Вселенная» появится в платье с рукопожатием Трампа и Ким Чен Ына

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Получившая в этом году титул «Мисс Сингапур» Захра Ханум рассказала, что во время конкурса «Мисс Вселенная» в декабре наденет платье с изображением исторического рукопожатия президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает The New York Post.

Как отмечается, на создание синего платья с цифровым изображением рукопожатия ушло три месяца.

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«Мое первое впечатление от платья заключалось в том, что оно выглядело совершенно ангельски, оно действительно воплощает суть мира во всем мире», — сказала Ханум.

Конкурс «Мисс Вселенная» состоится 17 декабря.

Ранее сообщалось, что ко встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре появились «Бургер мира» и чипсы «Человек-ракета».