Меланья Трамп заявила о необходимости «давать отпор» в соцсетях
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что несмотря на ее призывы к подросткам быть добрыми в соцсетях, иногда бывают исключения. Об этом сообщает The Hill.
«Простите, но иногда необходимо давать отпор», — заявила Меланья, отвечая на вопрос в ходе мероприятия в Университете Либерти в городе Линчберг.
Кампания «Будь лучшим», запущенная по инициативе первой леди, ставит приоритетной задачей борьбу с травлей в интернете. Также она посвящена борьбе с употреблением опиоидов и поведению в социальных сетях. Как отмечает издание, кампания неоднократно подвергалась критике, так как муж Меланьи, президент США Дональд Трамп часто резко высказывается о своих противниках в твиттере.
Ранее сообщалось, что Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской елке США.