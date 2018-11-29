Меланья Трамп заявила о необходимости «давать отпор» в соцсетях

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Первая леди США Меланья Трамп заявила, что несмотря на ее призывы к подросткам быть добрыми в соцсетях, иногда бывают исключения. Об этом сообщает The Hill.

«Простите, но иногда необходимо давать отпор», — заявила Меланья, отвечая на вопрос в ходе мероприятия в Университете Либерти в городе Линчберг.

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Кампания «Будь лучшим», запущенная по инициативе первой леди, ставит приоритетной задачей борьбу с травлей в интернете. Также она посвящена борьбе с употреблением опиоидов и поведению в социальных сетях. Как отмечает издание, кампания неоднократно подвергалась критике, так как муж Меланьи, президент США Дональд Трамп часто резко высказывается о своих противниках в твиттере.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской елке США.