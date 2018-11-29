Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской елке США

Супруга президента США Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской ели страны, которая находится в парке неподалеку от Белого дома, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Меланья в сопровождении Дональда Трампа появилась в отгородке из пуленепробиваемого стекла, за которым была установлена трибуна с президентским символом.

Реклама

«Счастливого Рождества всем. Мы просто должны сказать это вместе: счастливого-счастливого Рождества! Прекрасно быть с вами. Давайте зажжем ель. Первая леди сделает это», — заявил Трамп.

После этого он сам начал обратный отсчет от десяти до одного. В конце отсчета Меланья нажала на кнопку, которую поставили перед ней на специальной тумбе, — и в тот же момент зажглись огни на стоящей позади них ели, увенчанной четырехконечной золотой звездой.