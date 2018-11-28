Mirror: Елизавета II считает слово «беременность» вульгарным

Королева Великобритании Елизавета II считает слово «беременность» вульгарным, поэтому заменяет его в своей речи. Об этом сообщает Mirror Online со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что, скорее всего, Елизавете II не нравится употребление этого слова относительно положения супруги принца Гарри Меган Маркл.

Реклама

Сама королева употребляет выражение «в интересном положении».

Отмечается, что в последнее время мир наблюдал настоящий королевский бэби-бум благодаря Кейт Миддлтон, Заре Тиндалл, а теперь Меган Маркл.

Королевская семья стремительно пополняется: Елизавета II уже восемь раз стала бабушкой и семь раз прабабушкой. В следующем году королева станет прабабушкой в восьмой раз, когда в семье принца Гарри и Меган Маркл весной родится первенец.