Девятилетняя девочка испекла в поддержку Терезы Мэй кекс с ее лицом
Девятилетняя девочка испекла декорированный кекс с изображением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ее поддержку, передает SkyNews.
Сообщается, что она прониклась симпатией к Мэй после того, как отец девочки сообщил, что та переживает трудные времена из-за Brexit.
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Как отмечается, премьер-министр узнала об этом. Она упомянула эту историю в эфире радиостанции «Би-би-си».
«На этом кексе было послание. В нем говорилось, что ее отец рассказал о трудной неделе, которую я пережила, и девочке захотелось, чтобы я улыбнулась», — сказала Мэй.
Она добавила, что сообщения со словами поддержки приходят ей со всей страны.