Принца Гарри и Меган Маркл обязали платить налоги США

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл будут обязаны платить налоги в пользу Соединенных Штатов, пишет британская газета Sunday Express со ссылкой на источники при королевском дворе.

Это связано с тем, что Меган Маркл до сих пор является гражданкой США, причем, согласно американскому законодательству, платить налоги должна не только она сама, но и принц Гарри, который уже перечисляет средства в казну Великобритании.

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По данным издания, состояние герцогини Сассекской оценивается в $5 млн, налоговым взысканиям должно подвергнется все движимое и недвижимое имущество, в том числе Ноттингемский коттедж на территории Кенсингтонского дворца, украшения и личные наряды герцогини. Основной доход принца Гарри от трастового фонда составляет около 300 тыс фунтов стерлингов (более 25 млн руб.) в год.

«Мы наблюдаем неслыханный уровень финансовых рисков для королевской семьи и самый ужасный кошмар для королевского двора», — сообщили источники.

В настоящее время Меган Маркл находится в Великобритании с временным разрешением на пребывание в стране, отмечает газета.

Ранее СМИ подсчитали стоимость нарядов Меган Маркл во время тура по Австралии и Океании.