Моника Левински рассказала, как привлекла внимание Билла Клинтона

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Моника Левински, участница общественно-политического скандала, который произошел из-за ее сексуальной связи с экс-президентом США Биллом Клинтоном, рассказала в документальном фильме, что для привлечения внимания американского лидера ходила несколько дней подряд в одном и том же наряде, передает iz.ru.

По ее словам, поначалу «седой старик» Клинтон ей был неинтересен, однако вскоре его харизма привлекла Левински, и экс-президент тоже обратил на нее внимание.

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«У нас был праздник для Билла на южной лужайке Белого дома. Я сделала глупую вещь, в обеденный перерыв побежала домой и надела зеленый костюм, в котором была днем ранее, и в котором он впервые на меня обратил внимание», –– рассказала Левински.

Она призналась, что надеялась таким образом снова обратить на себя внимание Клинтона, и, по ее словам, так и произошло. Свой поступок она впоследствии назвала «глупостью».

Ранее Моника Левински объяснила значение отношений с Биллом Клинтоном.