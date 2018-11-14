В Белом доме выбрали необычную рождественскую елку, которую прозвали «Золушкой». Об этом он рассказал в интервью местной газете The Charlotte Observer.

Фермер, вырастивший дерево, признался, что совсем за ней не ухаживал.

По его словам, елка развивалась не так хорошо, как другие деревья, и поэтому он о ней почти не заботился. В частности, не подрезал и не подравнивал в течение последних двух лет. Мужчина был уверен в том, что для Белого дома выберут другое дерево.

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«Им понравился его естественный вид», — предположил фермер.

Он заметил, что судьбу его елки можно сравнить с историей о Золушке.

Ранее, в 2017 году, «мертвая» рождественская елка стала причиной громкого скандала в Риме.