Меланья Трамп рассказала о встрече первых леди в Париже
Первая леди США Меланья Трамп в твиттере рассказала о торжественных мероприятиях в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
По ее словам, она вместе с другими первыми леди провела «прекрасный день» в Версале.
Она также добавила, что мировые лидеры собрались в Париже, в частности, для того, чтобы «задуматься о прошлом и чествовать будущее».
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп «оказался одинок» на встрече мировых лидеров в Париже.