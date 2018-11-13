Меланья Трамп рассказала о встрече первых леди в Париже

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Первая леди США Меланья Трамп в твиттере рассказала о торжественных мероприятиях в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

По ее словам, она вместе с другими первыми леди провела «прекрасный день» в Версале.

Она также добавила, что мировые лидеры собрались в Париже, в частности, для того, чтобы «задуматься о прошлом и чествовать будущее».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп «оказался одинок» на встрече мировых лидеров в Париже.