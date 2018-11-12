Меркель перепутали с женой Макрона во Франции
Канцлера Германии Ангелу Меркель перепутали с Брижит Макрон, супругой президента Франции Эммануэля Макрона, на мероприятии в честь столетия окончания Первой мировой войны, передает BFMTV.
Как отмечается, конфуз произошел во время общения лидеров Германии и Франции с публикой.
Реклама
100-летняя француженка обратилась к Меркель и спросила: «Это вы мадам Макрон?», на что та по-немецки ответила: «Канцлер Германии».
Подчеркивается, что женщина, по всей видимости, так и осталась в уверенности, что общается с Брижит Макрон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не стал пожимать руку президенту Украины Петру Порошенко на торжествах в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.