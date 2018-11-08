Google изменил подход к обвинениям в домогательствах среди сотрудников

Генеральный директор Google Сундар Пичаи проинформировал сотрудников компании по электронной почте об изменении политики в отношении недостойного поведения. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, компания пошла на такие меры в связи с массовым недовольством сотрудников из-за отношения руководства к высшим должностным лицам и сотрудникам мужского пола, обвиняемым в домогательствах. В Google пообещали действовать в случае подобных обвинений более решительно и открыто.

Реклама

Уточняется, что в компании решили отказаться от обязательного арбитражного разбирательства таких инцидентов. Кроме того, во внутренних отчетах компании, доступных для остальных сотрудников, будет содержаться более детальная информация о количестве обвинений в недостойном поведении и наказаниях за проступки. Также сотрудники должны будут ежегодно проходить тренинги для профилактики таких инцидентов.

Ранее сообщалось, что Google уволил 48 сотрудников из-за обвинений в домогательствах.