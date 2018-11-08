Сыновья принца Чарльза рассказали о беспокойстве за отца

Принцы Гарри и Ульям сообщили, что они беспокоятся за состояние своего отца принца Чарльза, передает Daily Mirror.

Как отмечается, им хотелось бы, чтобы принц Чарльз больше времени проводил с внуками и не перенапрягался на службе.

«Теперь, когда ему исполнилось 70, настало идеальное время для того, чтобы немного передохнуть», — сказал принц Уильям.

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Он добавил, что его семье хотелось бы проводить с ним больше времени. Принц Уильям подчеркнул, что его отец является самым сильным человеком из всех, кого он знает, но ему хотелось бы, чтобы он оставался в такой же форме в 95 лет.

Ранее принц Чарльз заверил, что он не будет «баламутным» королем.