Предсмертное письмо Бодлера ушло с молотка за €234 тысячи

Предсмертное письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором говорится о его намерении покончить жизнь самоубийством, продано на аукционе за €234 тысячи, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что оно датировано 30 июня 1845 года и было обращено к любовнице Бодлера Жанне Дюваль. Поэт намеревался покончить жизнь самоубийством в возрасте 24 лет.

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«Когда вы получите это письмо, я уже буду мертв. Я кончаю жизнь самоубийством, потому что не могу больше жить, и выносить то, что мне нужно будет ложиться спать и сновать просыпаться», — написал Бодлер.

После неудачной попытки самоубийства поэт прожил еще 22 года и написал знаменитый стихотворный сборник «Цветы зла».

Ранее письмо Артюра Рембо продали за €405 тысяч.