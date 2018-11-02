Гостиничный счет Меланьи Трамп в Каире составил более $95 тысяч

Гостиничный счет первой леди США Меланьи Трамп, которая остановилась в каирском отеле Intermonticon Cairo Semiramis во время визита в Египет, превысил $95 тыс., сообщает The Hill.

Эта сумма была представлена в в федеральном отчете о расходах. Сообщается, что в документе нет информации о том, сколько было арендовано комнат, и как именно были потрачены деньги.

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Также отмечается, что одна ночь в отеле, в котором остановилась Меланья Трамп, обходится от $119 до $699.

Пресс-секретарь первой леди заявила, что Меланья в Каире проводила встречи и посещала пирамиды.

Ранее Меланью Трамп раскритиковали за внешний вид в Африке.