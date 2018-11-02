Памела Андерсон потребовала от премьера Австралии запретить экспорт животных

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон написала письмо премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, в котором она попросила его запретить экспорт живых животных, сообщает News.com.au.

В своем обращении Андресон отметила, что Австралия — одно из ее любимых мест. По этой причине актриса хотела бы убедиться в том, что новый премьер-министр разделяет принципы справедливости и сострадания.

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Она отметила, что в австралийский парламент недавно была отправлена петиция с просьбой остановить практику экспорта животных, и ее подписали 238 тыс. человек. Однако недавно была выдана лицензия компании, которая оказалась в центре скандала из-за гибели 2400 овец во время перевозки.

«Граждане Австралии считают, что экспорт живых животных надо запретить, и я их полностью поддерживаю. Пожалуйста, запретите эту жестокую промышленность»,— написала Андерсон.

Ранее Памела Андерсон попросила Канье Уэста вступиться за Джулиана Ассанжа.