Канье Уэст выпустил линию маек Blexit

Американский рэпер Канье Уэст выпустил линию маек, призванных убедить темнокожих граждан США выйти из демократической партии страны. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, лозунг на майках Уэста является совмещением слова «черный» и термина Brexit, который обозначает выход Великобритании из состава Евросоюза.

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Как отмечается, к майкам также прилагаются кепки и шапки с лозунгом «We Free».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст зашел в Apple Store, залез на стол и пообещал уехать в Африку.