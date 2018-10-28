Васильев захотел переодеть журналистку, возмутившуюся «Модным приговором»

Ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев ответил финской журналистке Черстин Крунвалль, которая возмутилась отношением к женщинам в передаче. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Васильев объяснил, что в России существует «культ одежды», которого нет в Финляндии. По его словам, финские женщины поставили «большой крест» на моду.

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«Им совершенно неинтересно переодеваться, но это не случай наших россиянок, потому что для русской женщины правильно выбранная одежда – это возможный трамплин в жизни во многих отношениях», — сказал ведущий передачи.

Он также допустил, что Крунвалль не уловила смысл шоу, добавив, что программа воспитана «на проблемах русской публики и русского зрителя». Отвечая на вопрос о готовности пригласить журналистку на «Модный приговор», Васильев ответил утвердительно, отметив, что также хотел бы «переодеть» ее.