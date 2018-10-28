Sunday Times: Бейонсе критикуют за сотрудничество с владельцем Topshop
Певица Бейонсе испытывает трудности из-за сотрудничества с владельцем Topshop Филиппом Грином, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным издания, Бейонсе призывают разорвать контракт с Грином из-за этих обвинений.
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Как отмечается, певица вместе с владельцем Topshop создала линию одежды Ivy Park, которая была названа в честь дочери Бейонсе.
Ранее сообщалось, что Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах.