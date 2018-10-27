Иванка Трамп назвала устроившего стрельбу в синагоге в Питтсбурге «безумным фанатиком»
В США первая леди Меланья Трамп и дочь президента страны Иванка Трамп отреагировали на стрельбу, которая произошла в синагоге в Питтсбурге. Об этом они написали в твиттере.
По словам первой леди, ее «сердце разрывается» в связи с новостями о произошедшем. Она подчеркнула, что насилие должно прекратиться.
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«Америка сильнее, чем действия безумного фанатика и антисемита… Мы должны объединиться против ненависти и зла», — написала Иванка.
Она также заметила, что «все хорошие американцы» испытывают возмущение и отвращение в связи со стрельбой в Питтсбурге и поддерживают еврейский народ.
Ранее Трамп на фоне сообщений о стрельбе в Питтсбурге призвал к ужесточению закона о смертной казни.