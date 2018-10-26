У Елизаветы II снова умер последний корги

Принадлежавшая Елизавете II собака породы корги умерла в возрасте 14 лет, пишет британская газета Daily Mail.

Сообщается, что королева взяла 12-летнего корги по кличке Шепот (Whisper) после смерти его хозяина Билла Фенвика, егеря Сандрингемского дворца. До этого Елизавета II потеряла свою последнюю собаку — тоже породы корги — по кличке Ива (Willow). Как отмечается, после смерти Ивы Шепот стал любимцем королевы.

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«Шепот был дружелюбным малым и следовал за ней повсюду», — сказал источник газеты.

За всю жизнь у королевы было более 30 собак породы корги, в 2015 году сообщалось, что Елизавета приняла решение больше не разводить собак, чтобы они не остались одни в случае ее смерти, однако позднее она все же взяла Шепота.